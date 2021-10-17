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Тест щекоткой: какая связь между удалением волос и чувствительностью от прикосновений

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Тест щекоткой: какая связь между удалением волос и чувствительностью от прикосновений
Фото: Pexels

Все люди по-разному воспринимают щекотку, но ее восприятие напрямую связано с рецепторами волосяных фолликулов. Такое предположение специалисты проверили в ходе исследований. Любопытными результатами «испытаний щекоткой» с «Вечерней Москвой» поделился нейробиолог и заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина Антон Варламов.

— Мы изучили физиологические и психологические аспекты восприятия щекотки людьми. Один из видов щекотки — неприятные ощущения, которые возникают у нас от совсем легких прикосновений (будто ползет жук). Так как этот вид щекотки мы ощущаем на участках кожи, покрытых волосами, мы предположили, что это ощущение связано с активацией рецепторов волосяных фолликулов. Чтобы это проверить, мы решили понять, как удаление волос влияет на восприятие щекотки. В ходе исследований мы брили испытуемым одну руку, а другую нет, затем щекотали и записывали их ощущения, — пояснил специалист.

По словам Антона Варламова, при отсутствии волос добровольцы ощущали щекотку в разы слабее, чем в обратном случае. При этом у них не изменилось восприятие медленных поглаживаний. Также исследователи заметили, что на отношение к щекотке сильно влияет настроение человека.

— Мы разделили людей на две группы. Одним перед тестированием щекоткой показывали очень неприятный ролик про насекомых и кожных паразитов, другим — милое видео, где ребенок обнимается с мамой. В итоге те, кто смотрел ролик с клопами, значительно более негативно отнеслись к щекотке, чем вторые, — подчеркнул собеседник «ВМ».

По результатам исследований, добавил нейробиолог, можно предположить, что при механической или лазерной эпиляции кожная чувствительность у человека страдает меньше, чем при бритье или удалении волос кремом. Потому что во втором случае удаляются все волосы, в том числе пушковые. А при эпиляции — только терминальные, а пушковые остаются, и их рецепторы продолжают принимать участие в чувствительности, заключил эксперт.

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