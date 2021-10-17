Старший брат Билли Айлиш выпустил свой первый альбом

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Финнеас О’Коннелл, который является не только старшим братом певицы Билли Айлиш, но также соавтором ее песен и продюсером, выпустил свой первый сольный альбом под псевдонимом Finneas. Релиз называется «Optimist».

Сольный альбом брата известной певицы включает в себя 13 треков. Все они записаны в различных жанрах — поп, рок, латиноамериканская, а также электронная музыка.

— Спасибо, что слушаете мои песни. Я надеюсь, что вы носите эту пластинку с собой и слушаете ее в своих машинах, поездах и самолетах, сидя в парке и во время уборки своей комнаты. Я надеюсь, что вы слушаете альбом, когда вам хорошо и когда плохо, — написал О’Коннелл на своей странице в Instagram.

На сегодняшний день Финнеас О’Коннелл стал обладателем уже восьми наград «Грэмми». Также после звания «Продюсер года», он имеет право считаться одним из главных игроков мировой поп-музыки.

15 сентября стало известно, что популярная певица Билли Айлиш вошла в список «Новаторов», который был составлен американским изданием Time. Тогда был опубликован список самых влиятельных людей в мире за 2021 год.