В Госдуме предложили блокировать «суицидальные плейлисты», а данные пользователей направлять психологам

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В России предложили блокировать мультимедийные сервисы для прослушивания музыки, имеющие пропагандирующий самоубийство контент. Письмо с соответствующим предложением (документ есть в распоряжении «Вечерней Москвы») руководителю Роскомнадзора Андрею Липову направил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Он также предложил обязать владельцев этих сервисов передавать данные пользователей, создающих подборки «для суицида» и «убийств», в службы психологической поддержки.

В последние годы в нашей стране стали популярны всевозможные виртуальные сервисы для прослушивания музыки, указал в документе политик. По его мнению, на просторах интернета можно найти не только приятную и полезную музыку (например, для сна и занятий спортом), но и опасную.

— Такие подборки не вызывают ничего, кроме оторопи и беспокойства. Более того, можно предположить, что их существование может подтолкнуть подростков к совершению страшных преступлений или причинению вреда самим себе. Известно, что массовая культура и внешние атрибуты в определенном возрасте играют важную роль в жизни детей и подростков. Поэтому прослушивание такой музыки вкупе с нездоровым ажиотажем вокруг недавних трагических случаев со стрельбой в отечественных учебных заведениях могут привести к печальным последствиям, — говорится в тексте письма.

Поэтому Виталий Милонов предложил провести проверку всех действующих в России мультимедийных сервисов. Для выявления контента, «подталкивающего или пропагандирующего совершение самоубийства или убийства». После этого политик попросил принять соответствующие меры, озвученные им.