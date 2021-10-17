Венесуэла объявила о приостановке переговоров с оппозицией из-за выдачи Сааба в США

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Власти Венесуэлы приостанавливают переговоры с оппозицией из-за экстрадиции Алекса Сааба из Кабо-Верде в Соединенные Штаты. Об этом сообщил председатель национальной ассамблеи Хорхе Родригес, который возглавляет делегацию правительства на переговорах.

— В связи с этими вопиющими действиями наша делегация сообщает, что приостанавливает участие в диалоге, — заявил он.

Родригес отметил, что делегация также не прибудет на очередные переговоры, которые должны были состояться в Мехико 17 октября.

По словам председателя, экстрадиция гражданина Венесуэлы является очередным актом агрессии со стороны США, потому как Сааб был включен в список участников переговоров.

О решении включить дипломата в состав делегации стало известно 14 сентября, когда суд Кабо-Верде одобрил выдачу Сааба Штатам, где его обвиняют в отмывании денежных средств через американский рынок в интересах правительства его родной страны, пишет ТАСС.

Правительство и оппозиция Венесуэлы при посредничестве Норвегии начали 13 августа переговоры в Мексике. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждая таким образом готовность к диалогу.