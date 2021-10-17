Сократить расходы: кому подойдет экоипотека

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Накануне стало известно о возможном предложении правительству субсидировать так называемую экоипотеку — программу, связанную с приобретением энергосберегающих домов. Такая недвижимость обойдется дороже «классической», но за ее содержание придется платить гораздо меньше. Возможен ли скачок спроса на экоипотеку в ближайшем будущем и насколько выгоден такой тип кредит, «Вечерняя Москва» узнала в беседе с ипотечным брокером Дмитрием Ракутой.

Востребованность экоипотеки будет зависеть от условий предоставления данного кредита банками, считает эксперт по недвижимости.

— Озвученная инициатива с экоипотекой — неплоха. Но нужно будет четко понимать, насколько предложение выгодно для заемщика. Привлечение скидкой — это один вопрос, а условия — уже другой. Как они изменятся — узнаем потом. Если будут хорошие дополнительные льготы и экоипотека станет действительно привлекательной, то на нее будет спрос, — объяснил ипотечный брокер.

Однако спрос провоцирует рост стоимости недвижимости за квадратный метр, отметил Ракута. Важно, чтобы в условиях растущего интереса экоипотека оставалась выгодной для заемщиков, пояснил он.

Также, по словам собеседника «ВМ», уровень интереса к предложению зависит от стоимости страховки. Он предположил, что именно в случае с энергосберегающими домами этот показатель будет не самым привлекательным.

— Наверняка у экоипотеки условия страховки будут менее привлекательными, чем у классической ипотеки на обыкновенную недвижимость, — поделился специалист.

Появлению спроса на экоипотеку может помешать и рост ключевой ставки. Все банки подняли ее в среднем на один процент, сообщил Ракута. Тем временем требования к заемщикам продолжают расти, что снижает степень востребованности жилищного кредита среди граждан.

— Все банки подняли ключевые ставки в среднем на один процент. Уже упал спрос даже на классическую ипотеку. Скидка на экоипотеку, которую сейчас предлагает банк — инициатор идеи (размер этой скидки составляет 1,6 процента годовых — прим. «ВМ»), неплоха, но не столь существенна. Чтобы программа пользовалась большим спросом у населения, нужно вводить более существенный дисконт. Все это обусловлено пересмотром ключевой ставки, — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что данная программа действует с целью «изучения реакции заемщиков». Возможно, в будущем условия экоипотеки действительно станут более выгодными. Это произойдет в случае хорошей отдачи, предположил Ракута.