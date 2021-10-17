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Народный календарь. Почему нельзя жениться 18 октября

Анна Михалюк

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Народный календарь. Почему нельзя жениться 18 октября
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

18 октября Православная церковь отмечает память мученицы Харитины Амисийской и Харитины Литовской – святой Русской Православной Церкви, которая считается покровительницей Литвы.

Этот день считался неподходящим для начала нового романа. Свататься, делать предложения и гулять свадьбы было запрещено. Считалось, что союз, заключенный в День Харитины, принесет несчастья.Также 18 октября запрещалось переезжать или отправляться в длительные поездки. На Руси полагали, что резкая смена обстановки может принести неудачу в финансовых и карьерных делах, а также вызвать проблемы со здоровьем.

Приметы погоды:

В лесу слышны треск и щелканье деревьев — погода будет хорошей.

Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя жениться 18 октября

Именины отмечают: Алексей, Петр, Иннокентий, Макар, Тихон, Григорий, Денис, Матвей, Гавриил, Кузьма.

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