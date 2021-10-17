Народный календарь. Почему нельзя жениться 18 октября
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
18 октября Православная церковь отмечает память мученицы Харитины Амисийской и Харитины Литовской – святой Русской Православной Церкви, которая считается покровительницей Литвы.
Этот день считался неподходящим для начала нового романа. Свататься, делать предложения и гулять свадьбы было запрещено. Считалось, что союз, заключенный в День Харитины, принесет несчастья.Также 18 октября запрещалось переезжать или отправляться в длительные поездки. На Руси полагали, что резкая смена обстановки может принести неудачу в финансовых и карьерных делах, а также вызвать проблемы со здоровьем.
Приметы погоды:
В лесу слышны треск и щелканье деревьев — погода будет хорошей.
Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Алексей, Петр, Иннокентий, Макар, Тихон, Григорий, Денис, Матвей, Гавриил, Кузьма.