«От остеопороза до онкологии»: Мясников назвал самый опасный для здоровья напиток

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Самую большую опасность для человеческого организма представляет сладкая газировка. Об этом в воскресенье, 17 октября, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист отметил, что в настоящее время этот напиток продается везде. По его словам, газировка способна вызвать диабет, ожирение и даже онкологию.

— И это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца, — уточнил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что даже обычную воду стоить пить только в случае жажды, однако в целом она не несет сильной опасности для здоровья.

Мясников подытожил, что альтернативой для газировки может быть чай или кофе, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и имеют противоонкологические эффекты.

Также Мясников рассказал о наследственных видах рака и о том, как их можно избежать. Он подчеркнул, что один из видов генной мутации — синдром Линча, при котором активно развиваются наследственные виды рака: колоректальный, рак эндометрия, рак тазовых органов, а также рак желудка, яичников и груди.