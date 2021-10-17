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В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже

Полина Долганова

Общество
В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже
Фото: АГН Москва

Мемориал в память о жертвах трагедии в политехническом колледже открыли на Керченском городском кладбище в воскресенье, 17 октября.

В открытии памятника участвовали глава минкульта республики Арина Новосельская, глава городской администрации Святослав Брусаков, а также близкие погибших.

По словам Новосельской, памятник кажется живым и дышащим. Министр культуры добавила, что все будут помнить о случившейся трагедии и рассказывать друг другу о том, как важно быть осторожными в нашем суровом мире.

Она добавила, что позже на этом месте появится сквер Памяти.

Глава администрации Керчи Брусаков добавил, что трагедия разделила историю города на «до» и «после».

— Этим ребятам, преподавателям — жить и жить... Радовать близких, родных, друзей. Но свершилась трагедия, которая потрясла не только наш город, но и всю нашу страну, — сказал он.

Памятник в форме смятой тетради сделан из бронзы. Монумент установили на постаменте из гранита. На скульптуре выгравированы фамилии жертв стрельбы и надпись «Они хотели жить!», передает РИА Новости.

17 октября 2018 года учащийся Керченского политехнического колледжа активировал самодельное взрывное устройство внутри здания и открыл стрельбу по преподавателям и студентам. В результате инцидента 20 человек погибли, еще 50 получили различные ранения.

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