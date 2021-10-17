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В Кремле оценили вероятность переговоров Путина с Зеленским

Полина Долганова

Политика
В Кремле оценили вероятность переговоров Путина с Зеленским
Фото: Администрация президента РФ

Особых предпосылок для разговора президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским не наблюдается. Причиной этому являются действия властей Украины. Об этом в воскресенье, 17 октября, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Киев не выполняет Минских соглашений по Донбассу и пытается реализовать законопроект о переходном периоде, что априори будет означать отказ от обязательств.

— Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается. Опять же, из-за действий украинских властей... Поэтому пока перспективы плохие, — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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