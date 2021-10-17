Простая формула: диетолог пояснил, как узнать свою норму веса

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Существуют рамки допустимого веса для здорового человека. О том, как рассчитать свою норму, «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, контролировать вес поможет расчет индекса массы тела. Для этого нужно поделить свой вес в килограммах на рост в метрах, предварительно возведенный в квадрат.

— Полученная величина должна превышать 19 килограммов на квадратный метр. Для женщин иногда допускается 18,5, а вот для мужчин нижняя граница составляет 21–22 килограмма на метр квадратный. Снижение этого индекса говорит о нездоровом истощении, — сообщил диетолог.

Врачи считают, что верхняя граница нормы индекса массы тела составляет 25 килограммов на метр квадратный. Однако важно понимать, что этот показатель является приблизительным. Не стоит вредить своему здоровью в погоне за идеальными цифрами на весах.

— Люди в стремлении похудеть и видеть меньше килограммов на весах идут на самые разные ухищрения. Иногда это говорит о расстройствах невротического уровня. Все это уже считается анорексией: она может проявляться в стертой формы, когда вес находится на нижней границе нормы. Но само стремление весить мало является нездоровым, — предупредил специалист.