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Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2

Анастасия Колоскова

Спорт
Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Команда Team Spirit из России одержала победу в десятом чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10, обыграв в гранд-финале китайскую команду PSG.LGD со счетом 3-2.

Россияне одолели соперников на первых двух картах, однако не обеспечила досрочную победу, поэтому итог чемпионства решился на пятой карте.

Игроки получат около 18,2 миллиона долларов. Китайцам за второе место вручат 5,2 миллиона долларов. Третьими сталинтернациональный коллектив Team Secret, которому достались 3,6 миллиона.

В состав Team Spirit входят россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков. Тренир команды — Айрат Silent Газиев.

Число зрителей русскоязычных трансляций чемпионата в пиковые моменты достигало около миллиона человек, пишет РИА Новости.

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