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В столице стартует Кубок Кремля по теннису

Виктория Храменкова

Спорт
В столице стартует Кубок Кремля по теннису
Фото: pixabay.com

В столице стартует 31—й Кубок Кремля по теннису. В прошлом году матчи не состоялись из-за пандемии, а сейчас они пройдут сразу на двух площадках.

Призовой фонд в этом году составляет 1 миллион 345 тысяч долларов. Турнир пройдет с 18 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники», а также во Дворце спорта Ирины Винер–Усмановой, где будет находиться центральный корт.

До 2018 года Кубок Кремля проходил во дворце спорта «Олимпийский». В 2019 году, после начала реконструкции объекта, турнир провели в ледовом дворце «Крылатское», передает РИА Новости.

— Турнир в Москве – это особенная возможность сыграть дома при русских болельщиках. Я заявился на турнир и надеялся сыграть, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году почувствовал, что физически не готов выступать на 100%. Это решение далось мне тяжело, но мне пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами, — написал Даниил Медведев, звезда российского тенниса.

Однако глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что Медведев приедет в Москву. В столице он проведет встречу с любителями тенниса.

В мужской сетке будут представлены Андрей Рублев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Евгений Донской, Алибек Качмазов и Карен Хачанов. В женской сетке одной из россиянок, на которую болельщики возлагают большие надежды, будет Анастасия Павлюченкова.

Дебютный Кубок Кремля прошел в 1990 году. Он стал первым профессиональным теннисным турниром в СССР.

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