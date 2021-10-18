Москвичам рассказали, как портал «Наш город» помогает жителям столицы

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Благодаря порталу «Наш город» москвич может сообщить о некачественной уборке во дворе дома, рассказать о преждевременном дорожном покрытии или уведомить специалистов о перегоревших лампочках в подъезде. О том, какие еще вопросы можно решить с помощью столичного сервиса, рассказали на сайте мэра Москвы.

Так, например, житель города может пожаловаться на качество ремонта в своем доме, оценить благоустройство придомовой территории или проконтролировать работу в метро.

По словам министра правительства столицы, руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, на портале работает многоуровневая система обработки информации, поэтому ни один запрос горожан не остается без внимания.

Всего на портале существует восемь категорий: от раздела «Мой двор» до «Торговля и реклама». Внутри каждой из категорий собран список тем, по которым горожанин может связаться с властями Москвы и рассказать о своих недовольствах.

Для удобства темы разделены на сезоны. Это помогает пользователю с легкостью найти из 225 тем для комментирования самые актуальные.

Оставить свое обращение можно через сайт или с помощью мобильного приложения. Для этого нужно перейти на карту города и выбрать проблемное место. Затем необходимо ввести текст обращения и, если это возможно, приложить фотографии.

Отправленное заявление рассматривается в единой редакции в течение двух-восьми дней.

Количество направленных за время работы портала сообщений говорит о том, что формат такой связи с правительством Москвы удобен для горожан, подытожили на сайте мэра.

17 октября, в день десятилетия работы портала, стало известно, что с помощью него удалось решить свыше пяти миллионов вопросов.

К поздравлениям в честь круглой даты присоединились президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города рассказал, что перечень тем для обращений в ближайшем будущем будет пополняться, а мобильное приложение планируется обновлять.