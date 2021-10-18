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Бывший глава разведки Франции уверен, что в 2017 году в Минобороны проник «русский крот»

Михаил Алимов

Политика
Бывший глава разведки Франции уверен, что в 2017 году в Минобороны проник «русский крот»
Фото: Пресс-служба Совфеда

В министерство обороны Франции в 2017 году проник шпион, якобы работающий на Россию. Так считает экс-директор Службы внешней разведки страны Бернар Бажоле, который занимал этот пост с 2013 по 2017 год.

— Действительно, когда я был генеральным директором внешней разведки, я довел эти сведения [до властей], — ответил он на просьбу прокомментировать такую информацию от одного французского журналиста.

При этом доказательств он не привел и каких-то деталей тоже не сообщил.

По его словам, необходимо сосредоточиться не на возможных шпионах, а на действительно важных вещах — вроде угроз терроризма. Однако Бажоле отметил, шпионская деятельность не прекратилась, передает ТАСС.

Информацию о «русском кроте» ранее публиковал французский портал Mediapart. По ней в период с 2012 по 2017 год сотрудник российского ГРУ завербовал одного из сотрудников министерства обороны Франции под управлением на тот момент Жан-Ива Ле Дриана, ныне главы МИД Франции.

До этого в иностранных СМИ сообщали о еще одной якобы операции отечественных спецслужб. 10 октября в The Sun был опубликован материал, в котором утверждалось, что они получили доступ к исследованиям шведской компании AstraZeneca, создававшей свой препарат. После эти данные «использовались» при создании отечественного «Спутника V».

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