В Росгвардии опровергли информацию о конфликте на испытаниях за получение краповых беретов

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Участники испытаний за получение краповых беретов в Ставропольском крае не дрались и не выясняли отношения между собой. Это было просто выражение эмоций. Об этом в понедельник, 18 октября, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

— С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназовцев. Да, действительно, любые состязания и соревнования, прежде всего с участием спецподразделений — это всегда эмоции, — передает его слова ТАСС.

Никаких драк не было а в конце победил сильнейший, подчеркнул Грибакин.

При этом Грибакин отметил, что бойцы бы никогда не сняли береты перед врагом или будучи недовольны результатами соревнований, так как это символ доблести и чести.

До этого военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» якобы произошел скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет жульничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.

Позже Герой России глава Ассоциации подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь», член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк заверил, что главный совет «Краповых беретов» разберется в ситуации.