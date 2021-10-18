Соцсети в помощь: риелтор раскрыл секрет, как проверить будущего квартиранта

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Перед сдачей квартиры нужно полностью убедиться в том, что будущий жилец — порядочный человек. В этом помогут определенные базы данных и сайты. О том, как проверить арендатора, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Кирилл Манаенков.

По его словам, проверки паспорта для надежной сдачи квартиры недостаточно, нужно еще убедиться в действительности самого главного документа.

— Проверить данные паспорта, его действительность можно на сайте МВД. Также стоит проверить человека на предмет адекватности и наличия у него неисполненных судебных задолженностей. Если у него уже есть «хвост» с прошедших судов, имеется много штрафов, на нем висит большая денежная задолженность — понятно, что он вам вряд ли будет платить. Сделать это можно на сайте ФССП, — рассказал эксперт.

Также не будет лишней проверка гражданина о его участии в судебных процессах. Запросить такую информацию можно в суде по месту регистрации потенциального арендатора. Если он является «профессиональным сутяжником», подчеркнул эксперт, то высока вероятность, что он будет судиться и с собственником квартиры, из которой он однажды все равно съедет.

— Социальные сети очень круто помогают. По сути, это зеркало человека. Можно зайти и посмотреть, о чем человек думает. Может, он сочувствует радикальным движениям. Вы сразу составите портрет человека — насколько он адекватен, — добавил Манаенков.

Собеседник издания обратил внимание на то, что таким образом можно проверять не только квартиросъемщиков, но и арендодателей.