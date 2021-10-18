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Лису заметили у храма Василия Блаженного в Москве

Полина Долганова

Город
Лису заметили у храма Василия Блаженного в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Лису увидели на территории храма Василия Блаженного в центре столицы утром в понедельник, 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

— Сегодня на территории Покровского собора камеры наружного наблюдения запечатлели необычного для центра столицы гостя — лису, — говорится в сообщении.

Камеры заметили хитрюгу в 5:20 утра. Животное пару минут погуляло по территории храмового комплекса, а потом убежало.

Видео: Telegram / Новости Москвы

О незваном госте уже сообщили в московский департамент природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство городских новостей «Москва».

Бесплатно понаблюдать за животными можно на специально оборудованных природных территориях Москвы. С наступлением холодов их обитатели постепенно переселяются в пункты передержки.

Комплексы, которые можно посетить круглогодично, перечислили на официальном сайте мэра Москвы. Так, например, сотрудники Мосприроды проводят экскурсии и рассказывают о ланях, козах, овцах, белках, фазанах. Посетить комплексы может любой желающий.

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