Лису заметили у храма Василия Блаженного в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Лису увидели на территории храма Василия Блаженного в центре столицы утром в понедельник, 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

— Сегодня на территории Покровского собора камеры наружного наблюдения запечатлели необычного для центра столицы гостя — лису, — говорится в сообщении.

Камеры заметили хитрюгу в 5:20 утра. Животное пару минут погуляло по территории храмового комплекса, а потом убежало.

Видео: Telegram / Новости Москвы

О незваном госте уже сообщили в московский департамент природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство городских новостей «Москва».

Бесплатно понаблюдать за животными можно на специально оборудованных природных территориях Москвы. С наступлением холодов их обитатели постепенно переселяются в пункты передержки.

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