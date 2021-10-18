XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Неделя Ирландии пройдет в Библиотеке иностранной литературы

Ольга Маркова

Развлечения
Неделя Ирландии пройдет в Библиотеке иностранной литературы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Николоямская улица, 1 Карта всех событий

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино приглашает горожан с 25 по 31 октября принять участие в фестивале культуры «Неделя Ирландии».

Хеллоуин — канун Дня Всех Святых — восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии и берет свое начало с празднования конца уборки урожая — Самайна. В этот день у кельтов отмечался праздник начала нового года, когда делился собранный урожай и жглись костры, на которых гадали друиды.

Центр американской культуры приглашает отпраздновать этот магический праздник. В честь Самайна в библиотеке подготовили программу встреч, лекций и чтений, на которых можно узнать о современном ирландском хорроре, мистике и традициях, сохранившихся со времен языческой Ирландии.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

23 октября в Дарвиновском музее пройдет День лешего. В программе: проводы хозяина леса, познавательные занятия, игры, общение с живыми насекомыми, мастер-классы и шоу-лекция о хищных растениях. Главным событием праздника станет квест «Не просто сказка», где посетители узнают, какие животные на Руси олицетворяли добро и зло, оказывали человеку помощь или вредили ему.

Читайте также:
Библиотеки«Хэллоуин»Праздники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Все мнения
О проекте