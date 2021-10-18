XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Расписание некоторых поездов МЖД изменится 18 октября

Полина Долганова

Город
Расписание некоторых поездов МЖД изменится 18 октября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание некоторых поездов Савеловского и Ярославского направлений Московской железной дороги изменится 18–22 октября.

Изменения будут связаны с проведением путевых работ на участках Москва-Бутырская — Бескудниково, Монино — Фрязево и станции Александров.

В период предупреждения специалисты будут проводить выправительные работы на путях Савеловского направления. Участок ремонта составит свыше одного километра.

Технологические окна назначены с 00:15 до 5:50. На период работ движение составов будет осуществляться по соседнему пути. Так, у некоторых электричек сдвинется время отправления и прибытия. Некоторые составы будут курсировать по более короткому пути.

Также с 19 по 21 октября из-за аналогичных работ некоторые изменения коснутся графика поездов Ярославского направления: у некоторых электричек изменится количество остановок.

Представители Московской железной дороги рекомендуют пассажирам быть внимательнее и заранее планировать маршрут, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в связи с путевыми работами на участке Москва-Рижская — Подмосковная изменится расписание пригородных поездов Рижского направления и второго маршрута Московских центральных диаметров. Работы будут проводиться 16–17 октября. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.

Читайте также:
расписаниеэлектричкаМЖД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Все мнения
О проекте