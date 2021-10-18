Жители Подмосковья могут получить рецепты на лекарства в электронном виде

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Получить рецепты на льготные лекарства жители Московской области теперь могут в электронном виде, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Электронный рецепт — это аналог бумажного рецепта на получение лекарственного препарата, но в электронном виде. Его выписывает врач льготным категориям граждан, имеющим право на обеспечение лекарственными препаратами.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно получить электронный рецепт на приеме у врача, зайти в любую госаптеку «Мособлмедсервис» и назвать там свое полное имя, номер полиса ОМС или номер СНИЛС. Фармацевт проверит сведения об электронном рецепте в информационной системе и выдаст назначенный препарат.

Электронный рецепт будет доступен каждому в личном кабинете на сайте «Госуслуги». Удобство электронного документа заключается в том, что он всегда будет под рукой, его нельзя потерять или испортить.

Отметим, что ввод электронных рецептов не отменяет привычные бумажные. Врач сможет оформить их по желанию пациента.

До этого сообщалось, что электронными медицинскими картами пользуются уже четыре миллиона москвичей.