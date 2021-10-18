Диетолог рассказал, как избавиться от нездоровой худобы

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Людям с недостаточной массой тела нужно обращаться за помощью к специалистам. О том, почему важно сделать это как можно быстрее, «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В первую очередь, пациенту стоит посетить врача «широкой практики». Он произведет необходимый анализ и установит причины нездоровой худобы, посоветовал специалист.

— Если человек пришел к этому состоянию, он должен показаться врачу широкой практики. Тот определит причины нездоровой худобы. Очень часто у недостатка веса имеется нездоровая природа. Это может быть связано с наличием опухолей, паразитарными заболеваниями, хроническими инфекциями, нарушением обмена веществ. Тогда человек нуждается в лечении, — подчеркнул собеседник «ВМ».

В других случаях чрезмерная худоба достигается добровольно. По словам Гинзбурга, этот сценарий тоже требует детального внимания со стороны пациента. Диетолог подчеркнул, что многие люди склонны приуменьшать значение этой проблемы. К сожалению, ее не всегда можно решить самостоятельно.

— Люди часто ошибочно полагают: если что-то не так, нужно поспать, успокоиться, справиться самому. Такой подход только затягивает время решения проблемы и ухудшает ситуацию. Если у человека есть нездоровое стремление к худобе, нужен именно психотерапевт или психолог, корректирующий психические проблемы. В тяжелых случаях требуется даже психиатр, — подчеркнул Гинзбург.