Врач рассказал о новом штамме ОРВИ, который легко перепутать с коронавирусом

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Руководитель лор-клиники, врач высшей категории Владимир Зайцев прокомментировал сообщения, появившиеся в британской прессе, о появлении в стране «суперпростуды», которая имеет схожие симптомы с коронавирусом.

В ряде СМИ появилась информация о том, что к медикам все чаще стали обращаться пациенты с симптомами коронавируса, однако инфекции у них обнаружено не было. При этом у них также наблюдалось снижение качества обоняния и вкуса, кашель, температура. Чаще всего на симптомы «суперпростуды» жалуются люди в возрасте от 15 до 44 лет, передает ФАН.

Владимир Зайцев пояснил, что «суперпростуда», вероятно, является новым штаммом ОРЗ или ОРВИ.

— Я не думаю, что все обстоит так плохо. По моему личному мнению, подчеркиваю, это просто очередной штамм ОРЗ или ОРВИ, ничего критического нет, — пояснил специалист в комментарии Nation News.

Лечение такой простуды должно быть такое же, как и при обычном ОРЗ и ОРВИ. Все способы, доказавшие свою эффективность, давно известны, отмечает врач. Необходимо соблюдать домашний режим, много пить и принимать препараты, снимающие напряжение организма, например, витамин С. При необходимости, если состояние постепенно ухудшается и возрастает риск бронхитов, превентивно начать прием противовоспалительных препаратов.

До этого врач рассказал, какие вирусы могут вызвать пневмонию.