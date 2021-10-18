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Врач назвал способы быстро заснуть

Анна Михалюк

Общество
Врач назвал способы быстро заснуть
Фото: Pixabay

Врач-психиатр Василий Шуров рассказал, как справиться с бессонницей, следуя простым рекомендациям.

— Когда человек пытается заснуть, а это не получается, в голову лезут мысли, он начинает крутиться в кровати, начинает читать, смотреть телевизор, как результат, он не высыпается. На утро он разбитый, а вечером с тревогой ждет засыпания. Если это — регулярный процесс, то нужно обратиться к врачу, — рассказал врач на своем YouTube-канале.

Чтобы справиться с бессонницей, можно использовать ряд процедур, предложенных доктором. По его словам, важно соблюдать гигиену сна.

— Нужен отход ко сну в одно и то же время. Используйте плотные шторы, которые не пропускают свет с улицы, прогуляйтесь на свежем воздухе перед сном и проветрите квартиру. Перед сном нужно расслабиться: помедитировать, принять ванну с эфирными маслами, сделать растяжку, чтобы расслабить мышцы. Нужно снять фиксацию на тревожных мыслях и расслабиться. Но если уснуть не удалось, главное, не запускать негативный каскад эмоций, — рассказал специалист.

Бессонница оказывает влияние на весь организм, так как мозг, который отвечает за нашу жизнедеятельность, не отдыхает.

— Нарушается память, снижается работоспособность. Человек попадает в ситуацию хронического стресса. Он становится раздражительным, возникают проблемы на работе и в семье. Страдают все функции. Обостряются заболевания сердца, органов дыхания, даже нарушается пищеварение. Обостряются любые психические заболевания, к которым есть предрасположенность. Это пусковой фактор для хронизации невроза, — объясняет эксперт.

Врач подчеркивает, что если бессонница имеет хронический характер, ждать, что она пройдет самостоятельно, не стоит — нужно обратиться к врачу.

Ранее сомнолог рассказал, как уснуть при сильном стрессе.

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