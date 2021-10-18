Вечер чествования тружеников Москвы «Молодости нашей нет конца» пройдет 21 октября

Фото: Загидулин Вагиз / АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура»

21 октября 2021 года в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоится торжественный вечер чествования тружеников Москвы «Молодости нашей нет конца». Москвичи и гости города могут посетить праздничный концерт, в котором примут участие народные артисты России и лучшие художественные коллективы страны.

Главными действующими лицами праздника станут горожане, чьим трудом и талантом жизнь столицы с каждым днем становится лучше. Строители и метростроевцы, работники транспорта, здравоохранения, образования и культуры, пожарные и спасатели, активисты и общественники — все эти граждане внесли значительный вклад в развитие Москвы.

В концертной программе примут участие: народная артистка России Ирина Купченко, народный артист России Михаил Ножкин, народный артист России Ренат Ибрагимов, народный артист России Александр Серов, народная артистка России Тамара Гвердцители, народный артист России Владимир Кузьмин, заслуженный артист России Денис Майданов, заслуженный артист России Александр Олешко, а также коллективы Краснодарской филармонии имени Г. Пономаренко («Кубанская казачья вольница» и хор Краснодарского края), хор и оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, арт-группа «Хор Турецкого», рок-группа «Земляне», балет Аллы Духовой «Тодес» и другие.

Идея проведения торжественного вечера для выдающихся москвичей принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. Первое мероприятие состоялось 6 сентября 2018 года и имело большой общественный резонанс, после чего мэром Москвы Сергеем Собяниным было предложено проводить его ежегодно.

С 2021 года художественным руководителем проекта «Молодости нашей нет конца…» является народный артист России, член центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Михаил Иванович Ножкин.