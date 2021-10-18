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Сестра Ким Кардашьян объявила о помолвке

Анастасия Колоскова

Общество
Сестра Ким Кардашьян объявила о помолвке
Фото: Zuma\TASS

Американская модель и актриса Кортни Кардашьян приняла предложение о замужестве от музыканта Трэвиса Баркера. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Этот брак станет первым для 42-летней сестры Ким Кардашьян. Жених сделал ей предложение в минувшее воскресенье в очень романтической обстановке, о чем свидетельствуют фотографии, размещенные в Instagram-аккаунте модели.

Баркер вручил ей кольцо на территории отеля Rosewood Miramar в Монтесито на берегу моря в окружении тысячи роз. Свидетелями торжественного момента стали близкие и друзья пары.

О романтических отношениях Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера стало известно минувшей зимой. Примечательно, что до этого они в течение нескольких лет были друзьями.

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