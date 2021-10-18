Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в 84 года от COVID-19

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

— Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, умер сегодня утром из-за осложнений коронавируса. Мы потеряли замечательного и любящего супруга, отца, дедушку и великого американца, — говорится в сообщении.

Пауэлл был полностью вакцинирован, отмечается в публикации на его странице в Facebook.

Колин Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке. В середине 1950-х годов он окончил среднюю школу «Моррис хай скул».

После этого он получил степень бакалавра геологии в Сити-колледже в Нью-Йорке. Армейская карьера Пауэлла началась в Форт-Беннинге, где он прошел программу подготовки в Школе рейнджеров.

Первым назначением военного стала 3-я бронетанковая дивизия в Западной Германии. В августе 1962 года его командировали в Южный Вьетнам, где он вновь окажется в 1968-м.

После войны он учился в университете Джорджа Вашингтона и получил степень магистра делового управления. Получение диплома в аспирантуре позволило Паэуллу отправится в Пентагон для работы в аппарате помощника заместителя начальника штаба сухопутных войск.

Пауэлл в 1970-1980-х годах работал в Пентагоне, а затем в 1983 году стал помощником министра обороны Каспара Уайнбергера. Заместителем директора Совета национальной безопасности его назначили в 1986 году, а годом позднее президент США Рональд Рейган поставил его на пост советника по национальной безопасности.

Следующий президент страны Джордж Буш выдвинул Пауэлла на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. При президенте Джордже Буше — младшем он занял позицию государственного секретаря.

Поводом для критики Пауэлла стали его заявления об американском вторжении в Ирак в 2003 году. Так, в феврале 2001 года он отметил, что санкции против Ирака предотвратили бы создание ей оружия массового поражения.

Пауэлл объявил о своей отставке с поста госсекретаря 15 ноября 2004 года. Его преемницей на посту стала советник по национальной безопасности Кондолиза Райс.