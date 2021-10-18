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«Вынуждены будут»: политолог Рар оценил перспективы диалога России и Германии по газу

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Вынуждены будут»: политолог Рар оценил перспективы диалога России и Германии по газу
Фото: roscongress / Игорь Руссак

Диалог между Россией и Германией возможен на фоне энергетического кризиса в Европе. Шансы на это есть, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» немецкий политолог и журналист, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар.

— Россия и Германия вынуждены будут вести прагматичный диалог, но трения остаются, даже могут усилиться. Евросоюз совершает «зеленую» революцию и будет давить на производителей «грязных» энергоносителей, пытаться уйти от прежней зависимости от ресурсов, — отметил эксперт.

Впрочем, по мнению специалиста, Западу выполнить эту задачу не удастся. Но элиты не признают своего стратегического поражения и будут искать виновных в собственных проколах.

— Пальцем будут тыкать на Россию, — заключил собеседник «ВМ».

О необходимости диалога между Германии и Россией по поводу ситуации на газовом рынке, характеризующейся резким ростом цен на голубое топливо из-за повышенного спроса, заявляют и немецкие политики. В частности, об этом заявил сопредседатель партии «Союз 90 / Зеленые» Роберт Хабек, но при этом в проблемах на европейском рынке он обвинил Москву, передает телеканал ARD.

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