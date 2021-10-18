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Эксперт пояснил, когда осенняя хандра может быть симптомом серьезного заболевания

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт пояснил, когда осенняя хандра может быть симптомом серьезного заболевания
Фото: Pexels

Врач Михаил Худовеков рассказал, в каких случаях осенняя хандра может быть признаком опасного заболевания.

Он отметил, что подавленное состояние свойственно многим людям в осенний период. Особенно подвержены ей жители больших городов, которые постоянно испытывают нервное перенапряжение, связанное с быстрым ритмом жизни. Кроме того, негативный эффект усиливает недостаток солнечного света.

—Более того, мы живем в век информационных технологий, когда информация ежедневно огромными потоками льется на каждого из нас из различных источников. Надо отметить, когда люди не имели такого доступа к информации, они были счастливее, потому что их мозг отдыхал. У современного человека он постоянно обрабатывает новую информацию, поэтому нервное напряжение растет, — пояснил он в комментарии «МИР 24».

По словам врача, сама по себе хандра не является отклонением или каким-то заболеванием, но главное – не спутать ее симптомы с симптомами других заболеваний.

Так, стоит обратиться к врачу при наличии такого состояния, как ангедония — полной потери радости и отсутствия желания жить. Также необходима консультация специалиста при бессоннице, постоянной усталости, температуре около 37,5 градуса, если она держится долгое время.

Источник: mir24.tv

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