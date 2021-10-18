Эксперты объяснили, почему русский аналог «Википедии» стоит так дорого

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Через год в России появится общенациональный интерактивный портал «Большая российская энциклопедия». Стоимость онлайн-портала — 750 миллионов рублей.

Глеб Михеев, технический директор и основатель агентства «Бета», программный директор по программированию в Skillbox, руководитель программного комитета конференции FrontendConf, и Алексей Уваров, политолог, эксперт исследовательской ассоциации CENTERO, ассистент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как будет сформирован отечественный портал и на что будут потрачены деньги.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

В России выделят 750 млн рублей на создание конкурента Википедии

— Сайт уже существует давно, и он прекрасный. Самое лучшее — каждая статья написана экспертами, и на них можно ссылаться.Будет ли она конкурентом «Википедии»? Это вопрос, потому что «Википедия» — это краудфандинг, тогда как «Большая российская энциклопедия» будет создаваться профессионалами. Сейчас «Википедия» позиционирует себя как платформа, свободная от мнений, но на примере других таких платформ мы знаем, что это может меняться, и иметь альтернативную платформу было бы здоровою. Другой вопрос — найти экспертов по физике, химики, биологии, которые напишут свои статьи, тогда как «Википедия» накапливала это последние 15 лет. Механизмы разработки и функционирования разные, но создать какую-то базу — почему бы и нет, — считает эксперт Алексей Уваров.

Глеб Михеев полагает, что главное при создании — это не цифры, а польза, которую принесет использование «Большой российской энциклопедии».

В начале октября на сайте «Википедия» произошел сбой в работе в некоторых странах.