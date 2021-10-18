Актер «Кухни» Марк Богатырев впервые показал лицо сына от Арнтгольц

Фото: youtube.com

Звезда телесериала «Кухня» Марк Богатырев впервые показал лицо восьмимесячного сына Данилы на своей странице в Instagram. Супруга актера Татьяна Арнтгольц родила мальчика 18 февраля текущего года.

— У меня никогда не было папы-отца! Когда я был маленький, чуть старше, чем Данилка, я пообещал, что, когда вырасту и у меня будут дети, я постараюсь стать хорошим отцом. Я бесконечно счастлив, что стал папой…спасибо Татьяне, Богу, вселенной за этот опыт и за то, что мои искренние мечты и желания сбываются, — написал актер.

Фотография маленького Данилы с папой вызвала умиление и искреннюю радость у поклонников актера. Многие из пользователей написали, что Данила очень похож на своего отца.

«Какой сладкий малыш»; «Данилка очень похож на папу. Одно лицо»; «Уверены, Вы — замечательный папа», — написали в комментариях подписчики.

Отмечается, что Марк Богатырев рос без отца, его воспитанием занимались мама и бабушка.

С Татьяной Арнтгольц актер познакомился во время съемок сериала «Наживка для ангела». Пара полгода скрывала свой брак. Свадьба состоялась летом 2020-го, а СМИ узнали об этом только в 2021 году.