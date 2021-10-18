Благотворительному сервису на столичном портале mos.ru исполнился год

Фото: er.ru

Благотворительный сервис на портале mos.ru появился в октябре 2020 года, он упростил процесс помощи фондам. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в понедельник, 18 октября.

— Партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов, — рассказала заммэра.

Их число, по ее словам, выросло за год почти в десять раз. Количество отправленных фондам пожертвований превышает на данный момент 30 тысяч.

Данный формат, как уточняет Сергунина, удобен и востребован. При этом сервис позволяет фондам рассказать о своих программах, а люди получают возможность ближе ознакомиться с ними, подчеркнула заммэра.

Благотворительный сервис в Москве является первым в мире подобным цифровым проектом, созданным государством. Его эффективность оценили разнообразные эксперты, а за время работы он завоевал ряд наград.

Так, в январе он получил международную премию Big Innovation Awards. Сервис стал лауреатом German Innovation Award в мае, а уже в сентябре его отметили наградой Communitas Awards.

Инициатива создания сервиса принадлежит социально ориентированным некоммерческим организациям. Город поддержал идею, а ее реализацией занялись Департамент информационных технологий Москвы и Комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы.

Преимуществом сервиса является то, что он дает возможность легко помогать нуждающимся. Благотворители при этом могут быть спокойны, что перечисленная сумма дойдет до адресата.

Более 13,9 тысячи пользователей объединил сервис за год функционирования. Средняя сумма одного перевода на нем составляет около 300 рублей.

Участниками проекта являются такие фонды, как «Дом с маяком», «Без барьеров», «Жизнь как чудо» и организация «Справедливая помощь Доктора Лизы». Раз в квартал на сайте «Душевная Москва» появляется их полный отчет.

Для партнерства фонд должен вести социально значимую деятельность в Москве больше года и состоять в реестре благотворительных организаций города. Данная процедура максимально открыта, существует и соответствующий обучающий курс.

Люди, сделавшие пожертвование, регулярно получают письма с результатами работы сервиса. Они позволяют узнать об общей сумме переводов и историях тех, кто получил поддержку.

Например, фонд «Кораблик» помог четырехлетней Виктории, страдающей эпилепсией. Девочке оплатили генетическое исследование, которое поможет установить причину приступов и подобрать эффективное лечение.

Русфонд перечислил деньги на лечение ребенка с врожденной патологией ног, которая привела к сильной хромоте. Шестилетнему Ивану загипсовали стопы, зафиксировав их в правильном положении. Через пару месяцев хирурги сделают операцию, и до полного выздоровления мальчик будет носить ортопедическую обувь.

Пользователи также поддерживают и фонды помощи животным. Часть средств, полученных фондом «Собаки, которые любят», отправили на обследование у терапевта и онколога для 10-летней собаки по кличке Дана.

Ей был поставлен правильный диагноз и сделана успешная операция, сейчас она идет на поправку. Дана была домашней, но затем хозяева сдали ее в приют, а теперь ее заберет к себе волонтер.

Общая сумма пожертвований, сделанных участниками программы «Миллион призов» и пользователями благотворительного сервиса на mos.ru, уже превышает 80 миллионов рублей.

Стать благотворителем может любой человек, который пользуется городскими услугами и сервисами. Сделать это можно либо в разделе фондов, либо в «Моих платежах» при оплате коммунальных услуг.

Благотворительный сервис был подключен к приложению «Моя Москва» в июне. В разделе «Мои платежи» под списком счетов расположен блок «Благотворительность с mos.ru» с кнопкой «Помочь».

Пользователи имеют возможность подключить автоплатеж по расписанию. Для этого потребуется выбрать день недели или месяца для платежа, а затем обозначить необходимую сумму.