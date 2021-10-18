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Агент Гаркалина рассказала о самочувствии заразившегося коронавирусом артиста

Дарья Чентаева

Общество
Агент Гаркалина рассказала о самочувствии заразившегося коронавирусом артиста
Фото: Youtube / Россия 1

Самочувствие народного артиста России Валерия Гаркалина, госпитализированного с COVID-19, остается стабильным, ухудшений не наблюдается. Об этом сообщила представитель актера — Наталья Теплова.

В начале октября артиста госпитализировали в одну из столичных больниц с COVID-19. Валерий Гаркалин находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

— Пока никаких новостей и изменений, ухудшений нет — это уже хорошо, — рассказала представитель артиста.

По словам агента, актер мог заразиться коронавирусом где угодно. Возможно, это произошло в ГИТИСе, где у Гаркалина есть своя мастерская. На днях артист, который былв коме, вышел из этого состояния. Он находился в медикаментозном сне около двух недель, сообщает RT.

Ранее заслуженная артистка России, художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя Нонна Гришаева отменила спектакль в Театре Вахтангова из-за теста на коронавирус. Результат теста оказался ложным. Актриса добавила, что весной сделала прививку от коронавирусной инфекции, в настоящее время у нее нет жалоб на самочувствие.

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