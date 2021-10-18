Моргенштерн потратил более 4 миллионов рублей на новые зубы

Фото: instagram/morgen_shtern

Популярный рэпер Моргенштерн потратил свыше четырех миллионов рублей на новые зубы.

Музыканту устанавливали новые виниры под общим наркозом. Все происходящее снималось на видео, которое вышло на YouTube-канале. По словам исполнителя, он боялся, что во время процедуры почувствует боль. Артист полагает, что теперь его улыбка будет привлекать внимание женщин.

Как утверждает рэпер, процедура стоила четыре миллиона 100 тысяч рублей. Моргенштерн согласен с тем, что это внушительная сумма, но считает, что экономить на своей внешности неправильно, передает Федеральное агентство новостей.

— Это дорого, но посмотрите на виниры других звезд и все поймете. Не рекомендую экономить на зубах, хотя можно выбрать более бюджетный вариант, к примеру, вставить виниры за миллион, — добавил исполнитель.

Ранее супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина рассказала, что страдает от осенней депрессии. Об этом девушка написала в соцсети Instagram. По ее словам, осенняя хандра настигает ее каждый год. Избавиться от нее девушке не по силам.