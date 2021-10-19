«Позже перезвоню»: шесть типичных сообщений от мужчин, которые говорят об отсутствии чувств

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Современные люди привыкли общаться в интернете, поэтому сейчас большая часть общения происходит онлайн. В этом имеется определенное преимущество для отношений: написать первой и пофлиртовать с собеседником теперь не так страшно. Однако и недостатки тоже есть: так, по переписке трудно понять, искренен ли с вами человек. Семейный психолог Ольга Романив на примере шести сообщений рассказала «Вечерней Москве», как понять, что мужчина относится к вам несерьезно.

Краткое «ха-ха»

Общаясь в компании друзей, вы хорошо проводите время: веселитесь, флиртуете и словно понимаете друг друга с полуслова. Однако переписка чаще всего не ладится: в ответ на ваше развернутое сообщение он отвечает мемом либо кратким «ха-ха». Это ставит в тупик: может быть, он просто не фанат общения по переписке? Думаю, причина в другом: ему нравится флиртовать с вами при встрече, но в большем он не заинтересован.

«Какой у тебя размер груди?»

Данная фраза должна стать стоп-сигналом, указывающим на то, что общение не стоит дальше продолжать. Зачем молодому человеку знать размер вашей груди? Сообщение с таким содержанием указывает только на то, что мужчина не настроен на серьезные отношения с вами. Главное для такого собеседника получить желаемое, в его случае — это близость.

«Посмотрим фильм у меня дома?»

Вы неоднократно за текущую неделю предлагали ему встретиться, но он увиливал от ответа. И вот в субботу вечером вы получаете от него сообщение. Может показаться, что все логично: он был занят всю неделю и не располагал временем для встречи, а в выходной день у него появилось свободное время. Однако придется огорчить: если парень действительно заинтересован в девушке, он обязательно найдет время в будни. Или как минимум предварительно обсудит с ней планы на выходные, которые будут включать не только поход к нему домой.

«Извини, мы не сможем сегодня увидеться. Поменялись планы»

Он собирался встретиться с вами, но что-то пошло не так. Да, действительно, у него могло что-то случиться. Но если он попросту предпочел заняться чем-то другим, отменив встречу с вами, то вы ему вряд ли так дороги.

«Я не увидел сообщения»

Серьезно? Сколько вы знаете людей, которые не зависят от собственных смартфонов? Таких людей можно посчитать по пальцам одной руки, причем двое из них — ваши родители! Конечно, вероятно, он очень занят, но если он регулярно отвечает по 8–10 часов, а то и вовсе игнорирует сообщения, то, скорее всего, причина не в его занятости.

«Я позже перезвоню»

Однако он так и не перезванивает. Если бы он желал пообщаться с вами, то он точно бы позвонил, а если он не выполнил обещанного, то вам стоит задуматься, нужно ли вам связываться с таким человеком.

«Я ничего не обещал»

Вы говорите ему о том, что он обещает и не выполняет, а в ответ слышите, что он ничего вам не должен? Забудьте про этого человека. Не доказывайте ему обратное, ведь с таким человеком бессмысленно общаться.