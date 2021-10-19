Автоэксперт объяснил, как правильно рассчитать время поездки

Фото: Pexels

Современные навигаторы имеют небольшую погрешность, поэтому в городе стоит прибавлять примерно 10 минут к их рекомендациям. В дальних поездках необходимо также учитывать возможные пробки и технические остановки — в этом случае к показаниям навигатора можно добавить около часа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, навигатор при расчете времени поездки может не учитывать изменения дорожной обстановки.

— Если мы говорим про город, то там могут образоваться пробки из-за каких-то аварий, и движение просто резко остановится. Кроме того, бывают внезапные перекрытия дорог, — предупредил собеседник «ВМ».

Также алгоритмы навигаторов не всегда учитывают альтернативные маршруты, которые могут помочь сэкономить время в пути, отметил специалист.

Чтобы более-менее точно рассчитать время поездки, автомобилистам нужно прибавлять примерно 10 минут к показаниям навигатора, рекомендовал Баканов.

— Лучше всего приплюсовывать минут 10 к тому, что человек видит на экране смартфона. Если навигатор говорит, что поездка продлится полчаса, лучше выехать минут за 40, — посоветовал собеседник «ВМ».

Баканов обратил внимание, что при поездках на дальние дистанции для расчета времени нужно учитывать и другие факторы. В частности, необходимо определиться, в каких местах и на какое время водитель планирует останавливаться.

Кроме того, нужно прогнозировать вероятность возникновения пробок, например, в дачный сезон, отметил автоэксперт.

— Естественно, бывают какие-то сезонные и недельные миграции населения, которые могут серьезно повлиять на время в пути, — рассказал автоэксперт.

Из-за этих факторов на трассе погрешность навигатора бывает выше, отметил Баканов. Если совершать по минимуму остановок, то к его показаниям можно приплюсовать примерно час, заключил собеседник «ВМ».