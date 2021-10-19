Бразильский учебный парусник врезался в пешеходный мост в Эквадоре

Фото: twitter.com/Ministerio Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Бразильский учебный парусник не справился с управлением и врезался в пешеходный мост в водах Эквадора. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в министерстве охраны окружающей среды страны.

— Министерство окружающей среды, водных ресурсов и экологического перехода сообщает, что доступ к национальной зоне отдыха #IslaSantay закрыт для публики из-за столкновения корабля #CisneBranco с пешеходным мостом, соединяющим #Guayaquil с охраняемой территорией. Будет проведена оценка пострадавшей инфраструктуры, — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Видео: Telegram-канал Mash

Парусник «Белый лебедь» военно-морских сил Бразилии не смог справиться с речным течением и врезался в мост рядом с островом Сантай. Во время спасательных работ также затонул эквадорский буксир.

Как пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на власти Бразилии и Эквадора, в инциденте нет пострадавших. В настоящее время врезавшийся в мост корабль ожидает транспортировки в ближайшую гавань. Там его отремонтируют и проведут повторную проверку.