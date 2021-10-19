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Программа «Бизнес-уик-энд. Компетенции» предложила москвичам новые курсы

Анастасия Колоскова

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Программа «Бизнес-уик-энд. Компетенции» предложила москвичам новые курсы
Фото: Pexels

В образовательной программе «Бизнес-уик-энд. Компетенции» появилось 12 новых бесплатных узкоспециализированных онлайн-курсов, на которых москвичи смогут получить новые навыки и стать самозанятым.

— Программа «Бизнес-уик-энд. Компетенции» появилась в прошлом году. Она стала полезной для тех, кто хочет сменить специализацию, перейти на фриланс или же ищет дополнительные источники заработка. И малый бизнес, и крупные компании активно сотрудничают с внештатными сотрудниками, доверяют им важные высокооплачиваемые проекты. Фрилансеры же могут самостоятельно планировать свой день и не зависеть от одного работодателя, — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, отметив, что в текущем году в программах приняли участие уже 7,6 тысячи человек.

Обучение по программе «Бизнес-уик-энд. Компетенции» возобновилось в августе этого года. Пользователи смогли оббучиться трем специальностям: «контент-менеджер», «SMM-менеджер» и «разработчик Landing Pages» (создание одностраничного сайта). По этим направлениям продолжается вестись набор.

С октября стала возможна запись на 12 новых онлайн-курсов: «Стилист», «Риелтор», «Тестировщик ПО», «Копирайтер», «Таргетолог», «CRM-маркетолог», «Менеджер по работе с блогерами», «Специалист по маркетплейсам», «Рекрутер (HR-специалист)», «Фоторедактор», «Создание подкаста: от идеи до результата», «Флорист». Обучающиеся смогут прослушать несколько курсов. Стать участниками могут жители Москвы старше 16 лет вне зависимости от образования и опыта работы.

Регистрация на курсы завершится 22 ноября. Для участия необходимо зарегистрироваться, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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