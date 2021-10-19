Сервис «Моя семья» пополняется метрическими книгами мировых религий

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-сервис Главархива Москвы «Моя семья» пополняется метрическими книгами мировых религий: ислама, иудаизма, католицизма и лютеранства. 19 октября, ко дню рождения пророка Мухаммеда, в сервисе открыли доступ к имеющимся исламским метрическим книгам.

— Почти год назад мы открыли онлайн-сервис «Моя семья», который помогает жителям находить сведения о своих предках. Первоначально здесь были представлены православные метрические книги. Сейчас мы начинаем дополнять онлайн-сервис материалами других мировых конфессий. Сегодня мы открыли доступ к исламским метрическим книгам. До конца года здесь также появятся материалы по иудеям, католикам и лютеранам, которые жили в Москве и Московской губернии до 1917 года, — отметил начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко. Он добавил, что число посетителей сайта уже превысило два миллиона. Из них 10 процентов — жители пятидесяти стран.

Порядок ведения актов гражданского состояния мусульман установили в 1828 году указом Сената «О введении в употребление метрических книг по Оренбургскому духовному магометанскому управлению». Для реализации указа государственная казна выделила 700 рублей для рассылки метрических книг по мусульманским приходам. В каждый из них направляли по два экземпляра.

Изначально исламские метрические тетради содержали три части: «книги для записки» родившихся, «сочетания и разводов» браков, а также умерших. Через время раздел о браках и разводах разделили на два. Имам делал записи на русском или татарском языках. Ведения исламских метрических тетрадей было основано на православных метрических книгах. Отличие было лишь в том, что в последних не было графы о разводах, пишет официальный сайт мэра Москвы.