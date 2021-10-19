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Медиафестиваль «Твоя Москва» пройдет возле главного здания МГУ

Анастасия Колоскова

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Медиафестиваль «Твоя Москва» пройдет возле главного здания МГУ
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, Университетская площадь Карта всех событий

С 22 по 24 октября на Университетской площади перед главным зданием Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) пройдет городской медиафестиваль «Твоя Москва».

На эспланаде будет установлен мультимедийный интерактивный куб высотой с трехэтажный дом, на четырех экранах которого будут транслировать видеоработы визуальных дизайнеров, а также концерты и лекции.

Звуковое оборудование и суммарная площадь экранов более 500 квадратных метров позволят наблюдать за происходящим внутри с дальнего расстояния.

Внутри арт-объекта разместитсязона для спикеров и гостей, которая сможет трансформироваться из телевизионной студии в концертную площадку. Эффект дополненной реальности будут создавать при помощи семи верхних экранов.

Интерактивный павильон станет площадкой для открытого лектория, а 24 октября зрители смогут наблюдать на экранах куба концерт с участием Клавы Коки, Полины Гагариной и Niletto.

Кроме того, на экранах зрители смогут увидеть свои фотографии, для чего им нужно будетпосетить фестиваль, предварительно зарегистрировавшись, и сфотографироваться в специальной зоне.

Спикерами лектория будут известные урбанисты, архитекторы и врачи, которые посветят свои выступления теме происходяих в Москве изменений. Эксперты выступят внутри павильона. Лекции и дискуссии будут транслировать на гранях куба, а также на сайте и в группе «Москвы 24» в социальной сети «ВКонтакте».

Предварительная регистрация начнется 19 октября, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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