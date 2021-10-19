Сергей Собянин поздравил с юбилеем актрису Жанну Болотову

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму народной артистке РСФСР Жанне Болотовой, которой 19 октября исполнилось 80 лет.

— Актриса огромного таланта и обаяния, вы завоевали сердца миллионов зрителей и внесли большой вклад в приумножение славных традиций отечественного кинематографа. Высокий профессионализм и яркая индивидуальность помогли вам создать замечательную галерею женских образов. Фильмы с вашим блистательным участием на протяжении многих лет остаются популярными и любимыми, — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Жанна Болотова родилась в 1941 году в новосибирском поселке Озеро-Карачи.

Окончила ВГИК. Впервые появилась на экране в 1957 году. На счету актрисы порядка 30 ролей в фильмах.

В 1985 году Жанна Болотова удостоилась звания народной артистки РСФСР. Она получила Государственную премию СССР за роль мисс Беттл в картине «Бегство мистера Мак-Кинли».