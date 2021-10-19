Столичные ЗАГСы приняли около 2,5 тысячи заявлений на регистрацию брака на 2022 год

Фото: ЗАГС Москвы

В ЗАГСы Москвы подали около 2,5 тысячи заявлений о заключении брака на следующий год. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

— В Москве заявление на заключение брака можно подать не более чем за год до желаемой даты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 процентов от общего числа пар, которые подали заявления на следующий год, планируют пожениться в феврале. Самой желаемой датой для заключения брака среди молодоженов стало 22 февраля 2022 года. В этот день планируют пожениться более 300 пар.

Много союзов также соединят себя брачными узами в июне и июле.

Наиболее популярной площадкой для торжественного события является Дворец бракосочетания № 1. В нем в следующем году поженятся около 700 молодоженов, передает агентство городских новостей «Москва».

С начала текущего года в Москве поженились свыше 11 тысяч иностранных пар, в которых один или оба супруга являются гражданами другой страны. Отмечается, что чаще в паре иностранцем является мужчина, нежели женщина. Чаще всего в столичных ЗАГСах встречались иностранные женихи из Нигерии, Турции и Афганистана. Их в этом году насчитывалось 133, 114 и 99 соответственно. Среди невест наиболее часто можно было встретить женщин из Вьетнама — 81 невеста, Нигерии — 38 и Афганистана — 26.