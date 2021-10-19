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Почти четверть самостроя в столице приходится на склады и ангары

Анастасия Колоскова

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Почти четверть самостроя в столице приходится на склады и ангары
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

За первые девять месяцев текущего года на территории Москвы сотрудники Госинспекции по недвижимости выявили 195 незаконных складов и ангаров общей площадью 47 601 квадратный метр, что составляет 23 процента от нарушений в части самовольного строительства. Об этом сообщил начальник ведомства Владислав Овчинский.

— В 2021 году из 195 объектов демонтировано 89 общей площадью 34 505 квадратных метров. Остальные постройки складского назначения находятся в работе, поскольку процесс от выявления до демонтажа может занимать несколько месяцев. Тем не менее в ходе планомерной работы по борьбе с самостроем все нарушения устраняются, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости.

Так, в районе Хорошево-Мневники общая площадь незаконно построенных складов составила более 1800 квадратных метров. Все они демонтированы.

В Донском районе металлические складские боксы площадью 352 квадратных метра построили в пределах улично-дорожной сети, что мешало движению пешеходов и транспорта. В настоящее время участок рядом с Третьим транспортным кольцом освободили от самостроя.

Глава ведомства отметил, что своевременное выявление и демонтаж незаконных ангаров также помогает в борьбе с нелегальной коммерческой деятельностью, в рамках которой они нередко возводятся.

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