Выставка «Следуя за сердцем» открылась в Галерее классической фотографии

Фото: Пресс-служба галереи

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Галерея классической фотографии представляет персональную выставку фотографа Елены Карнеевой «Следуя за сердцем».

Путь, по которому Елена идет в своей жизни и творчестве, соткан из вдохновения и желания действовать из интереса и любви. К профессии, своей семье, детям, природе и жизни в целом.

На выставке представлено более 100 работ из серий «Материнская нежность», «Деревенские истории», «Зимняя сказка», «Времена года», а также отдельные работы вне серий. Особое место на выставке занимает благотворительный проект «Фото к маме», благодаря которому несколько детей из детских домов в разных городах России обрели новые семьи.

Доверяя своему сердцу, своему чувствованию мира, фотограф видит и умеет передавать самые искренние детские эмоции и чувства — любовь, нежность, радость, удивление, тепло, смех и слезы. Выставка фотографий — это возможность погрузиться в мир детства и попытаться отыскать в своем сердце самые светлые и теплые воспоминания об этом прекрасном жизненном периоде.

Елена Карнеева — основатель собственной онлайн-школы фотографии, обучение в которой прошли более 16 тысяч учеников по всему миру.

Выставка открыта с 19 по 31 октября, сообщает пресс-служба галереи.