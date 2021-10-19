Актер Михаил Галустян рассказал об участии в новых проектах

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Российский актер и комик Михаил Галустян рассказал об участии в новых проектах.

Недавно Михаил Галустян стал ведущим реалити-шоу «Звезды в Африке». На телепроекте 15 знаменитостей выполняют экстремальные задания, борются за денежный приз. Соведущей Михаила стала Ольга Бузова.

— Олечка очень хороший командный игрок. Она всегда помогала мне, а я ей. Очень трудоспособный человек, целеустремленный и веселый по жизни, — рассказал Галустян в интервью Nation News.

Он отметил, что в перерыве между съемками Ольга Бузова давала ему слушать ее новые песни.

Также Галустян принимал участие в озвучке главного персонажа популярного мультфильма «Кунг-фу Панда». Он признался, что у него есть сходство с главным героем мультфильма: он любит поесть, побездельничать и поиграть. Актер также отметил, что ему очень нравится озвучивать мультфильмы.

Что касается новых юмористических шоу, Галустян отметил, что ему нравится проект «Игра», в котором удалось собрать замечательный коллектив молодых комиков.

До этого Галустян рассказал о своем самос экстремальном выступлении.