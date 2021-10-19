В Москве отпразднуют 210-летие со дня рождения Ференца Листа

Фото: Пресс-служба

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 13 Карта всех событий

В Москве с 21 по 28 октября пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к празднования 210-летия со дня рождения композитора Ференца Листа.

Старт программе даст концерт лауреата международных конкурсов пианиста Александра Струкова, который пройдет 21 октября в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории.

Также 21 октября в Российском национальном музее музыки юный пианист Артем Ослин исполнит необычную программу, состоящую из музыки композиторов, оказавших влияние или ощутивших влияние Листа — от Бетховена до Скрябина.

23 октября в Новом зале Московского международного дома музыки пройдет концерт «К 210-летию со дня рождения Ференца Листа» с участием лауреата пяти международных конкурсов Петра Аверина, названного за прекрасное исполнение произведений Листа на фестивале в Венгрии «Листом ХХI века». В программу концерта войдут сложнейшие виртуозные сочинения Листа — Венгерские рапсодии, Трансцендентные этюды, «Мефисто-вальс» и другие.

В четверг, 28 октября, в Большом зале Московской консерватории состоится концерт победителя «Евровидения-2018» для классической музыки пианиста Ивана Бессонова с ГСО «Новая Россия» с программой Листа. В этот же день в ММДМ программу Листа исполнит пианист Валентин Малинин, обладатель Гран-при III Московского Международного конкурса пианистов имени Владимира Крайнева и победитель престижного Международного конкурса пианистов в Хаэне.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба мероприятий.