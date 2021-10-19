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Песков: Власти РФ пока не сделали максимум для разъяснения необходимости вакцинации

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков: Власти РФ пока не сделали максимум для разъяснения необходимости вакцинации
Фото: Администрация президента РФ

Если россиян до сих пор не удалось убедить в необходимости сделать прививку от коронавирусной инфекции, то это значит, что есть недоработки властей. Такое мнение во вторник, 19 октября, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, правительство еще не сделало максимум для разъяснения безальтернативности прививки от COVID-19. Несмотря на это, от граждан также требуется наличие ответственной позиции.

Представитель Кремля добавил, что боязнь вакцинации не связана с тем, какими именно препаратами предлагается вакцинироваться. Тем более что государство отлично справилось с обязанностью обеспечить россиян вакцинами от коронавируса.

Также пресс-секретарь отметил, что выплаты жителям РФ за согласие на вакцинацию вряд ли возможны.

— Вы знаете, что в некоторых регионах практикуются различные лотереи, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата. <...> Никогда не слышал, чтобы кто-то о такой программе говорил, — сказал Песков.

Говоря о признании иностранных вакцин в России, представитель аппарата президента подытожил, что оно возможно только в обоюдном формате, пишет РИА Новости.

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