ВДНХ пригласила горожан на встречи с историком, писателем и путешественником

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

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Проект «Знание. ВДНХ» 23, 24 и 26 октября приглашает горожан в павильон «Рабочий и колхозница», где состоятся встречи с интересными людьми. Гостей на дискуссии ждут историк Александр Сизов, писатель Павел Квартальнов, историк архитектуры Илья Печенкин, путешественник Алексей Паевский.

В субботу, 23 октября, главный редактор портала «Российские древности», член Русского географического общества Алексей Паевский на лекции «От Чердыни до Аркаима: путешествие по уральским древностям» расскажет о путешествии длиной 6500 километров на автомобиле по 14 регионам России.

В этот же день лекция «Иван Жолтовский — московский зодчий Ренессанса» историка архитектуры Ильи Печенкина расскажет о понятии «Москва Жолтовского» и об облике Москвы в первой половине ХХ века.

На следующий день, 24 октября, состоится встреча с историком Александром Сизовым. Он расскажет о сложных перипетиях итальянской политики середины ХХ века.

Завершит цикл лекций 26 октября встреча с зоологом, автором многих научных и научно-популярных статей Павлом Квартальновым. Он представит книгу-путешествие «Дневник ласточки».

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.