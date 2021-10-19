Центр «Моя карьера» проведет день вакансий для соискателей с инвалидностью

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центр «Моя карьера» пригласил людей с инвалидностью на День вакансий «Доступная работа», который пройдет 22 октября с 15:00 до 18:00. Участникам предложат более 50 квотируемых рабочих мест, в их числе вакансии администратора, стажера, методиста и другие.

— Трудоустройство людей с инвалидностью требует особого подхода и создания определенных условий для их работы. Чтобы помочь соискателям, в нашем центре реализуется адресный подход к ситуации каждого человека. Мы понимаем барьеры, с которыми сталкиваются наши клиенты, учитываем их возможности и мотивацию, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец, отметив, что центр взаимодействуем с партнерами-работодателями и некоммерческими организациями.

Свои вакансии представят более 10 компаний-партнеров, в том числе Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского и другие. Посетители смогут пообщаться с работодателями и обсудить все возможности трудоустройства.

Для помощи людям с инвалидностью в специализированном центре занятости «Моя карьера» действует комплексная программа, которая помогает им освоить востребованные на рынке труда навыки и построить успешную карьеру.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться, пишет официальный сайт мэра Москвы.