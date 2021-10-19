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Ретроспектива фильмов Сиро Тоеда пройдет в Третьяковской галерее

Ольга Маркова

Развлечения
Ретроспектива фильмов Сиро Тоеда пройдет в Третьяковской галерее
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 12 Карта всех событий

Государственная Третьяковская галерея приглашает москвичей и гостей столицы на ретроспективу фильмов Сиро Тоеда, приуроченную к 115-летию со дня рождения классика японского кинематографа.

Пленочные фильмы, прибывшие из Японии для эксклюзивного показа в галерее, демонстрируются на языке оригинала с английскими субтитрами и синхронным русским переводом.

В афише заявлены следующие картины: «Весна на маленьком острове», «Дикий гусь», «Сладкие бобы для двоих (Муж, жена и бобовая похлебка)», «Легенда о белой змее (Околдованная любовь Мадам Пай)», «Кошка, Седзо и две женщины», «Снежная страна», «Гостиница возле станции», «Путь во тьме ночной (Дорога во тьме)», «Удивительные вести с восточного берега реки», «Равнина печали», «Песня реки Тикума», «Картины ада», «Блаженные (Сумеречные годы)».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте галереи.

Музей «Гараж» с 22 по 31 октября зовет горожан на программу международного фестиваля короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. Сеть кинотеатров «Москино» с 24 по 31 октября покажет программы международного фестиваля короткого метра shnit. А кинотеатр «Иллюзион» с 22 по 24 октября станет площадкой фестиваля короткометражных фильмов. Программа включает национальный конкурс Made in Russia и международный конкурс, а также внеконкурсные подборки. Впервые shnit покажет внеконкурсную программу экспериментального кино.

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