Почти 400 малоимущих семей присоединились к проекту «Социальный контракт»

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

К проекту «Социальный контракт», который стартовал в Москве в конце лета, уже присоединились порядка 400 жителей столицы с целью найти работу и выйти из бедности.

Обратившиеся к проекту горожане подписали социальный контракт и получили от экспертов центра «Моя карьера» индивидуальные планы по выходу из трудной жизненной ситуации. По соглашению, они получат комплекс услуг по поиску работы и карьерному консультированию — от подготовки резюме до подготовки к собеседованию и сопровождению на период испытательного срока. В случае необходимости эксперты предлагают профессиональное обучение с выплатой стипендии, которая соответствует минимальному размеру оплаты труда — 12 792 рубля в месяц.

Участники проекта находят работу в торговле, сервисной индустрии, логистике и других.

— Основной принцип «Социального контракта» — выход из бедности через трудоустройство. Карьерные консультанты центра «Моя карьера» хорошо понимают потребности людей, которые находятся в сложной ситуации и не могут найти работу. Мы знаем, как помочь семьям преодолеть препятствия, трудоустроиться и изменить жизнь к лучшему. Постоянный доход на рабочем месте — это стабильность в жизни и действенный способ преодоления бедности, — отметила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

В рамках «Социального контракта» город предлагает содействие в поиске подходящей работы со стабильным заработком, а участники проекта берут обязательство выполнять рекомендации экспертов, проходить обучение и посещать собеседования, пишет официальный сайт мэра Москвы.

С подробностями и условиями участия можно ознакомиться на сайте моякарьера.москва.